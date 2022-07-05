Обвиняемый в стрельбе в Чикаго оставил страшный след в сети
Роберт «Бобби» Э. Кримо III подозревается в массовой стрельба в Чикаго, где было убито 6 человек и ранено 38. У него множество профилей в социальных сетях, большинство из них посвящены насилию.
Ранее он выступал как рэпер, а в его клипах были сцены массовых убийств. Его последнее видео на YouTube включает сюжет, в котором Кримо после школьной стрельбы заворачивается в американский флаг.
На сервере Кримо в Discord была опубликована фотография Бадда Дуайера. Это казначей штата Пенсильвания, который застрелился в прямом эфире в конце 1980-х годов.
Публикация Кримо по этому поводу сопровождается подписью о том, что он хотел бы, чтобы все политики произносили подобные речи.
После стрельбы в Чикаго в понедельник тролли 4chan стали восхвалять стрелка в сообществе. После этого канал в Discord был закрыт.
Кримо публиковал многочисленные изображения смерти, убийств, самоубийств. Последним его постом было обезглавливание.
В соцсетях также есть видео, на котором Кримо находится в толпе людей, поддерживающих Дональда Трампа 2 января 2021 года возле аэропорта.
Одноклассники Кримо говорят, что он всегда был немного не в себе. Соседи отмечают, что он любит кататься на электрическом скутере под громкую музыку.
Опубликовано: Светлана Репина
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