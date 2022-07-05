Советы врача-кардиолога: как снизить вязкость крови

Вязкая кровь нередкое явление среди людей, особенно в эпоху короновируса. Чтобы препятствовать сгущению, не обязательно принимать много лекарственных препаратов, можно обойтись продуктами питания.

Кровь - одна из главнейших составляющих, которая отвечает за работоспособность сердечно-сосудистой системы человека. От количества компонентов, содержащихся в крови зависит работа всех клеток и органов.

Поддержание ее вязкости - важный показатель для транспортировки полезных витаминов, минералов, белков. Если кровь излишне густая, то транспорт элементов затрудняется, что в конечном итоге приводит к появлению инсульта и инфаркта.

Что поможет для поддержания хорошей вязкости крови:

  • Отказ от вредных привычек.
  • Поддержание водно-солевого баланса. Замените водой чай, кофе, компоты.
  • Разбавление рациона. Добавьте туда продукты, которые способствуют разжижению крови: продукты содержащие в своем составе салициловую кислоту, витамин Е, йод.

Какие продукты способствуют снижению вязкости крови: оливковое масло, ягоды, имбирь, орехи, семечки, корица, чеснок, острый перец.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

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