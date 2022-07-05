Поставки российской нефти на важнейшие рынки в Азии падают

К 1 июля объемы морского экспорта нефти из России восстановились после падения предыдущей недели. Но поставки в Азию снижаются.

В сравнении с прошлой неделей поставки сырой нефти из российских портов выросли на 23%. Это означает восстановление большей части объема, потерянного ранее из-за остановки отгрузок из балтийского Приморска.

При этом грузы, которые направляются на азиатский рынок, сократились более чем на 15%. Сейчас Россия перевозит по морю 3,67 млн баррелей за сутки.

Ранее лидера G7 договорились рассмотреть возможность установления ценового предела на экспорт российской нефти, чтобы уменьшить приток средств в Москву.

Среди азиатских стран, получающих более половины российской нефти, лидируют Китай и Индия. Но эта доля постепенно снижается.

За последние 4 недели потоки в Азию составили 52% всего морского экспорта в России. В Китай поставлялось в среднем 887 000 баррелей в день.

При этом для 180 000 баррелей сырой нефти из России на танкерах пока не указаны места назначения.

Россия потеряла практически две трети своего рынка морской нефти в Северной Европе. До запрета на импорт сырья остается еще 5 месяцев.