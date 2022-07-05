Первые три страны ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Исландия, Дания и Норвегия первыми из стран НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, сообщает Reuters.
"Это поистине исторический момент для Финляндии и Швеции, для НАТО и нашей общей безопасности", — заявил ранее во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, начиная процесс ратификации.
Как сообщает МИД Дании, посол страны в Вашингтоне одним из первых подал официальные документы в Госдеп США.
"Это свидетельство глубоких уз солидарности между Данией и нашими скандинавскими друзьями. Я надеюсь, что другие союзники вскоре завершат свои внутренние процессы", - заявил глава датской дипломатии Йеппе Кофод.
Документы, подтверждающие согласиена вступление в НАТО Швеции и Норвегии, подписала во вторник глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт. Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир также объявила об аналогичном одобрении.
Парламенты Дании, Норвегии и Исландии в июне уполномочили правительства этих стран одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Для завершения процедуры необходимо было подписать протоколы о присоединении.
Во вторник послы НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции в штаб-квартире Альянса в Брюсселе в присутствии министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто и главы шведской дипломатии Анн Линде
Опубликовано: Николай Скира
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