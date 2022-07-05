Диетологи назвали десерты, которые помогают похудеть

Большинство диет требуют полного отказа от десертов. Но на самом деле это не только лишает радости, но и приводит к нежелательным последствиям для целей по снижению веса.

Диетологи говорят, что любителям сладкого не нужно полностью отказываться от своих привычек. Но стоит их немного пересмотреть, чтобы они не мешали похудению.

Желание избавиться от лишних килограммов не означает обязательно отказа от десертов. Но выбирать нужно те их них, в которых легко контролировать порцию.

Десерт будет особенно полезным, если сочетать его с зеленым чаем. В нем содержится бодрящий кофеин и вещество, способствующее снижению веса.

В качестве сладкого десерта прекрасно подойдут фрукты. Они поставляют в организм клетчатку, которая обеспечивает насыщение и помогает контролировать аппетит.

Иногда слишком сильные ограничения в питании мешают похудеть. Доктор медицинских наук Тейлор Уэсли из Radiate Nutrition LLC говорит, что тяга к сладкому будет усиливать, пока человек не сорвется.

Лучше время от времени разрешать себе желанный десерт в небольшом количестве, чем потом сдаться и съесть значительно больше.

Перед десертами всегда нужно есть питательную пищу. Это поможет не слишком увлекаться сладостями без ущерба для здоровья.