Беларусь потребовала ООН отреагировать на дискриминацию русскоязычных в ЕС
Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Бельская выдвинула требование к организации.
Лариса Бельская, постоянный представитель Беларуси при Организации объединенных наций, потребовала отреагировать на притеснение русскоязычных в Европе.
По ее словам, русскоязычных людей, включая граждан Беларуси, всячески ущемляют в самых различных сферах, пишет БелТА.
Она отметила такие сферы жизни, как здравоохранение, образование, спорт, финансы.
Бельская добавила, что разжигание русофобии может привести мир к серьезному конфликту на территории Европы.
Опубликовано: Николай Скира
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