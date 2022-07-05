Беларусь потребовала ООН отреагировать на дискриминацию русскоязычных в ЕС

Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Бельская выдвинула требование к организации.

Лариса Бельская, постоянный представитель Беларуси при Организации объединенных наций, потребовала отреагировать на притеснение русскоязычных в Европе.

По ее словам, русскоязычных людей, включая граждан Беларуси, всячески ущемляют в самых различных сферах, пишет БелТА.

Она отметила такие сферы жизни, как здравоохранение, образование, спорт, финансы.

Бельская добавила, что разжигание русофобии может привести мир к серьезному конфликту на территории Европы.