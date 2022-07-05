Стена на границе с Беларусью не помогла Польше защититься от мигрантов

Польша установила стальной забор высотой 5,5 м на границе с Беларусью, чтобы защитить себя от мигрантов. Стена протянулась примерно на 187 км, она оснащена датчиками движения и камерами.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить поток людей, желающих попасть в Польшу и в Европу в целом.

Например, супружеская пара с Кубы рассказала журналистам, что они прибыли из России и перелезли через забор ночью.

Они переехали в Россию по студенческой визе в апреле прошлого года, чтобы прокормить свою семью. Кубинцы работали в ателье в Иваново, но после обострения ситуации на Украине они решили отправиться в Испанию.

Там молодые люди планируют присоединиться к своим родственникам. Они говорят, что 3 дня бродили по польским лесам. Потом они нашли место для отдыха с помощью местной женщины.

Врач из Бяла-Подляски Раулина Боуник рассказывает, что в жару им поступает много звонков от людей, которые находятся в лесу.

Польша начала строительство забора после того, как с августа по январь в страну через белорусскую границу пытались попасть около 40 000 человек из Афганистана и с Ближнего Востока. 

Строительство стены завершилось в прошлом месяце. Но местные активисты говорят, что люди ходят по стене или под ней и с использованием самых простых инструментов. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

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