МИД Китая назвал «шуткой века» слова Столтенберга о НАТО

Сотрудник МИД Китая Чжао Лицзянь утверждает, что заявление Йенса Столтенберга об оборонительном статусе НАТО является шуткой века.

5 июля представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь оценил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс является исключительно оборонительным блоком. Лицзянь напомнил бомбардировки НАТО в Югославии, Ираке, Афганистане и Ливии.

По мнению Чжао Лицзянь, слова об оборонительном статусе НАТО Столтенберга является шуткой века, поскольку бомбы альянса вряд ли похожи на символ обороны

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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