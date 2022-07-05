МИД Китая назвал «шуткой века» слова Столтенберга о НАТО
Сотрудник МИД Китая Чжао Лицзянь утверждает, что заявление Йенса Столтенберга об оборонительном статусе НАТО является шуткой века.
5 июля представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь оценил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс является исключительно оборонительным блоком. Лицзянь напомнил бомбардировки НАТО в Югославии, Ираке, Афганистане и Ливии.
По мнению Чжао Лицзянь, слова об оборонительном статусе НАТО Столтенберга является шуткой века, поскольку бомбы альянса вряд ли похожи на символ обороны
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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