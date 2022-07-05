США готовят новое оружие в виде воздушных шаров, чтобы превзойти Китай и Россию

В Пентагоне планируют добавить к своей обширной сети наблюдения надувные летательные аппараты, которые будут использоваться для отслеживания гиперзвукового оружия.

Технология создана научным сообществом Министерства обороны. Это подтверждается документами, хотя и звучит фантастически.

Старший научный сотрудник Международной программы безопасности в Центре стратегического и международного обучения Том Карако говорит, что у высотных платформ есть преимущества: маневренность, выносливость, гибкость.

Пентагон инвестирует в воздушные шары, поскольку военные смогут использовать их для различных миссий. За два года на эти цели потрачено уже около 3,8 млн долларов. В 2023 году вложения составят около 27,1 млн долларов.

Ранее Китай вполне успешно испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом. Предполагается, что воздушные шары смогут сдерживать такое оружие Китая и России.

В России также наращивают разработку гиперзвукового оружия после выхода США из Договора по противоракетной обороне. Но информации российской стороны, уже проведена атака Украины такой ракетой.

Новые воздушные шары могут дополнить дорогостоящие спутники для отслеживании я ракет. Они собирают данные и перемещаются с помощью искусственного интеллекта.