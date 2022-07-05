WP: экс-глава МИД Австрии Кнайсль сбежала из страны из-за угроз расправой

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула свою родину из-за участившихся случаев угроз в её адрес.

Американская газета The Washington Post утверждает, что журналисты издания смогли связаться с экс-главой австрийского МИДа Карин Кнайсль, которая сообщила, что временно не даёт интервью и покинула Австрию, поскольку ей поступают угрозы убийством.

Примечательно, что 23 мая Карин Кнайсль покинула совет директоров компании "Роснефть" после продолжительного давления на неё со стороны западной общественности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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