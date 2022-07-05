Иран выдвигает требования, которые могут сорвать ядерную сделку

Представитель США в переговорах с Ираном по поводу ядерной сделки сообщил, что эта страна выдвинула новые требования, не связанные с обсуждением ядерной программы.

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли говорит, что уже подготовлен проект соглашения. В нем указаны сроки, когда Иран сможет вернуться к соблюдению ядерной сделки, а Вашингтон ослабить санкции в отношении Тегерана.

Н прошлой неделе прошли косвенные переговоры между сторонами в Катаре. Им не удалось добиться прогресса.

Малли утверждает, что иранские переговорщики добавили новые требования. Они не имеют никакого отношения ни к ядерной сделке, ни к условиям, которые Иран выдвигал ранее.

Американский представитель не уверен, что Иран готов вернуться к соблюдению условий сделки. Он отмечает, что сейчас у страны больше расщепляющегося материала для ядерной бомбы.

Малли отмечает, что Иран, похоже, не возобновил программу вооружения. Но США и партнеры встревожены прогрессом, которого иранской стороне удалось добиться в части обогащения урана.

Предполагается, что на данный момент у Ирана столько обогащенного урана, что он может сделать бомбу за считанные недели.

Тем временем США добиваются освобождения американцев, задержанных в Иране. Дольше всех остается в плену Сиамак Намази, которого задержали в 2012 году.