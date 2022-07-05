Бузову рассекретили: за кого собирается замуж первая шоу-дива
Личная жизнь Ольги Бузовой давно держится в секрете, хотя порой блондинка так и норовит подразнить аудиторию. На этот раз просочилась информация Tatarka FM, что певица скоро собирается замуж.
Десятки тысяч подписчиков следят за жизнью популярной инста-дивы Ольги Бузовой. Все помнят, насколько печально закончился еще достаточно долгий роман с Давидом Манукяном. Фолловеры были по-настоящему шокированы, когда пара поставила точку в отношениях. Теперь Ольга предпочитает хранить в тайне свои отношения.
И при этом не исключено, что они действительно есть. Завесу тайны приоткрыла Tatarka FM, которая приняла участие в шоу «Злые языки». Конечно же девушку заставили признаться в новых сплетнях о селебрити. И каково было удивление, когда пошла речь о личной жизни Бузовой.
Tatarka FM рассказала, что звездная блондинка находится в давних отношениях с интересным мужчиной и даже собирается выходить за него замуж.
«У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной», — заявила она в Rutube-проекте.
Конечно эта информация всколыхнула всех и уже натерпится, когда Ольга наконец-то приоткроет завесу тайны. Стоит напомнить перед расставанием Дава с Ольгой сделали фиктивную свадьбу на острове, но такая регистрация не имела юридической силы.
Опубликовано: Силивончик Алина
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