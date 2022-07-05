Трое неизвестных с оружием напали на воинскую часть в Клинцах Брянской области
5 июля три вооружённых человека атаковали российскую воинскую часть в городе Клинцы Брянской области.
Во вторник около 4.15 по московскому времени трое неизвестных в масках совершили нападение на российскую воинскую часть в городе Клинцы Брянской области. Данный объект является стратегически важным, поскольку находится в непосредственной близости от украинской границы на Черниговском направлении.
Сообщается, что один из нападавших был вооружён огнестрельным оружием и был ранен ответным огнём в ходе перестрелки, которую сам начал. Злоумышленникам удалось скрыться, однако их розыск ведётся до сих пор.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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