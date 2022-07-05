Трое неизвестных с оружием напали на воинскую часть в Клинцах Брянской области

5 июля три вооружённых человека атаковали российскую воинскую часть в городе Клинцы Брянской области.

Во вторник около 4.15 по московскому времени трое неизвестных в масках совершили нападение на российскую воинскую часть в городе Клинцы Брянской области. Данный объект является стратегически важным, поскольку находится в непосредственной близости от украинской границы на Черниговском направлении.

Сообщается, что один из нападавших был вооружён огнестрельным оружием и был ранен ответным огнём в ходе перестрелки, которую сам начал. Злоумышленникам удалось скрыться, однако их розыск ведётся до сих пор.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 