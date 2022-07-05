Правительство Польши призвало поляков экономить электричество в связи с санкциями
Глава Управления регулирования энергетики Польши Рафал Гавин обратился к гражданам страны с просьбой экономить энергию.
Руководитель URE Польши Гавин 5 июля рассказал в эфире радио TOK FM прокомментировал надвигающийся дефицит электричества в государстве.
По словам чиновника, зимой будет наблюдаться нехватка энергии, которая затронет предпринимателей, политиков и рядовых граждан.
Он назвал причиной дефицита низкую доступность сырья и его стоимость. Гавин уточнил, что Польша сталкивается со сложностями в поставках газа из России на протяжении последнего года.
Также Польше необходим уголь, самым крупным поставщиком которого является Россия. Он прогнозирует тяжелую зиму во всей Европе, кроме того ситуация на энергетическом рынке нестабильна.
По этой причине Гавин сказал, что необходимо экономить ресурсы сейчас, чтобы зиму было легче пережить.
Ранее в конце апреля «Газпром» отказался поставлять газ в Польшу, которая отвергла требование России оплачивать стоимость энергоресурса в российских рублях.
До этого Польша закупала около 10 миллионов тонн газа от России каждый год.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
-
-
В Норвегии бастуют нефтяники и газовики, Европа получит еще меньше нефти и газа
Норвегия является крупнейшим производителем топлива в Европе. Во вторник рабочие в этой стране объявили забастовку. По информации Reuters, около 15% норвежских нефтяников и газовиков входят в бастующий профсоюз Lederne.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия России уничтожила пункт иностранных наёмников в Николаевской области
Командиры украинского нацбатальона «Азов» Прокопенко и Паламар доставлены в Россию
Европа признала неудачи в энергетической войне с Россией
В Норвегии бастуют нефтяники и газовики, Европа получит еще меньше нефти и газа
Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута