Politico: США используют воздушные шары для обнаружения гиперзвуковых ракет РФ
Пентагон намерен использовать высокотехнологичные воздушные шары для выявления российских гиперзвуковых ракет.
5 июля газета Politico сообщила, что американский Пентагон намерен использовать воздушные шары с целью поиска российских и китайских гиперзвуковых ракет, уже выпущенных в воздух. По данным Politico, об этом свидетельствуют отчёты Пентагона, научный отдел которого уже передал подобные шары на вооружение США.
Утверждается, что шары имеют каплевидную форму и оснащены встроенной системой искусственного интеллекта, на разработку которого у Пентагона ушло несколько лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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