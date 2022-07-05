Politico: США используют воздушные шары для обнаружения гиперзвуковых ракет РФ

Пентагон намерен использовать высокотехнологичные воздушные шары для выявления российских гиперзвуковых ракет.

5 июля газета Politico сообщила, что американский Пентагон намерен использовать воздушные шары с целью поиска российских и китайских гиперзвуковых ракет, уже выпущенных в воздух. По данным Politico, об этом свидетельствуют отчёты Пентагона, научный отдел которого уже передал подобные шары на вооружение США.

Утверждается, что шары имеют каплевидную форму и оснащены встроенной системой искусственного интеллекта, на разработку которого у Пентагона ушло несколько лет.