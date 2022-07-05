В Норвегии бастуют нефтяники и газовики, Европа получит еще меньше нефти и газа

Норвегия является крупнейшим производителем топлива в Европе. Во вторник рабочие в этой стране объявили забастовку. По информации Reuters, около 15% норвежских нефтяников и газовиков входят в бастующий профсоюз Lederne.

Их требования заключаются в повышении заработной платы, поскольку инфляция в Норвегии в мае достигла 5,7%. Это самый высокий показатель с 1988 года.

На прошлой неделе члены профсоюза проголосовали против предложенного соглашения о заработной плате. Но другие профсоюзы страны приняли предложения и отказались от забастовки.

Бастующие рабочие усугубляют энергетический кризис в Западной Европе, поскольку Норвегия обеспечивает 20-25% потребности Евросоюза и Великобритании в природном газе.

По информации Норвежской нефтегазовой ассоциации, к среде из-за забастовки добыча газа в стране сократится на 13%, нефти – на 130 000 баррелей.

Поставки газа в Европу уже ограничены российским «Газпромом» на 60%. 11 июля начнется десятидневное плановое отключение газопровода, после которого поставки могут не возобновиться.

На новостях о забастовке в Норвегии фьючерсы на голландский природный газ выросли в понедельник на 10%.