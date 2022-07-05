Командиры украинского нацбатальона «Азов» Прокопенко и Паламар доставлены в Россию

Издание RT сообщает, что главы украинского нацбата "Азов" (организация запрещена в РФ) доставлены на спецобъект в России.

5 июля российское новостное агентство "Russia Today" со ссылкой на информатора сообщило, что главы сдавшегося на заводе "Азовсталь" в Мариуполе нацбатальона "Азов" Денис Прокопенко и Святослав Паламар переброшены в Россию, где содержатся на специальном охраняемом объекте.

По данным журналистов RT, прежняя информация о том, что Прокопенко и Паламар находятся в СИЗО "Лефортово", не соответствует действительности.