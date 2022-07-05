Канадцев могут заставить делать прививки от COVID-19 каждые 9 месяцев

Министр здравоохранения Канады Жан-Ив Дюкло заявил, что канадцам, возможно, придется проходить вакцинацию от COVID-19 раз в 9 месяцев, чтобы защититься от новых вариантов вируса.

Дюкло рассказал журналистам, что прививки, сделанные прошлым летом, уже неактуальны. Теперь требуется вакцинация новым препаратом.

Он отметил, что вирус развивается, и омикрон показал, что люди никогда не будут полностью вакцинированы от COVID-19.

Министр призвал продолжать борьбу с коронавирусом и готовиться к следующей осени, своевременно проходя вакцинацию.

По информации Агентства общественного здравоохранения Канады две прививки от коронавируса получил 81% жителей страны. 49% граждан сделали третью прививку.

Бустерные дозы рекомендуется предлагать всем канадцам от 12 до 64 лет, вне зависимости от количества полученных ранее прививок.

Главный санитарный врач Канады Тереза Тэм заявила, что число случаев заболевания COVID-19 в Канаде в настоящее время стабильно, но официальные лица готовятся к возрождению в конце лета и в начале осени в виде волны подвариантов, уклоняющихся от иммунитета, таких как BA.4 и BA.

В США советуют сделать первую прививку людям старше 5 лет. Четвертая вакцинация рекомендована людям, старше 50 лет или имеющим ослабленный иммунитет.