Миллиардер Безос получил порцию критики из Белого дома
На прошлой неделе Джо Байден написал в Твиттере, что продавцы топлива пользуются войной на Украине, чтобы устанавливать неоправданно высокие цены.
В ответ основатель Amazon Джефф Безос заявил, что такие рассуждения могут быть только прямым заблуждением или глубоким непониманием базовой динамики рынка.
Следом выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она уточнила, что за последний месяц стоимость нефти снизилась на 15 долларов, а цены на заправке остались прежними.
По ее мнению, речь идет не о базовой динамике рынка, а о действиях против американского потребителя.
Пресс-секретарь отметила, что Безос считает возможным получение рекордных прибылей нефтегазовыми компаниями за счет американского народа.
Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби встал на сторону Байдена и сказал, что Безос был неправ.
Ранее американский президент раскритиковал компанию Exxon Mobil за высокие заработки в том время, когда жители страны платят рекордно высокие суммы на заправке.
Ранее Безос назвал неправильным направлением заявление Джо Байдена о том, что выплата корпорациями справедливой доли налогов поможет бороться с инфляцией.
Опубликовано: Светлана Репина
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