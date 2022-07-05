МИД Узбекистана заявил, что на территорию страны упало пять реактивных снарядов

Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что на территорию государства упало 5 снарядов, возможно, с территории Афганистана.

Узбекистанский МИД заявил, что 5 июля в 16:20 по местному времени в приграничной зоне было зафиксировано падение пяти реактивных снарядов.

Дипломатическое ведомство отмечает, что жертв и каких-либо разрушений нет. Однако четыре частных дома в махалле "Мажнунтол" г. Термеза принесли незначительные разрушения в четырем частым домам.

Пятый снаряд обнаружили на футбольном поле, его обезвредили саперы. В сообщении МИД отмечается, что с большой вероятностью снаряды прилетели из Афганистана.

Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что государственные органы Узбекистана уже сотрудничают с афганскими для установления причин происшествия.

Ранее в Узбекистане, в Республике Каракалпакстан, прошли протесты против ликвидации суверенитета республики в новой Конституции.

4 июля власти отказались от идеи редактировать статью Конституции, затрагивающую суверенитет Каракалпакстана.