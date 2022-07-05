Джонсон пообещал поставить Украине партию «самоходок» и «дронов-камикадзе»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что передаст ВСУ «дроны-камикадзе» и самоходные артиллерийские установки.
Пресс-служба британского правительства 5 июля сообщила, что премьер Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить несколько САУ и «дроны-камикадзе».
По предварительной информации, Украина получит 10 самоходных артиллерийских установок. Модель дронов, о которых идет речь называется Switchblade.
В последние месяцы Запад активно поставляет вооружение Украине, например, США поставило Украине четыре современных ракетных системы залпового огня HIMARS.
Больше всего средств на поддержку Украины выделяет США: 111 миллионов долларов Киев уже получил в виде материальной помощи и 8 миллионов долларов в виде гуманитарной.
Канада поддержала Украину на сумму 23 миллиона долларов, Великобритания – на 5 миллионов долларов. Основными видами помощи является медицинское оборудование, защитное оборудование (бронежилеты, шлемы).
Ранее Сергей Шойгу заявил, что были разработаны новые ракеты для самолета Су-57.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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