Рестораны KFC остаются на российском рынке
Бренд KFC принял решение не покидать российский рынок, несмотря на западные санкции против РФ.
Американская корпорация Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов Kentucky Fried Chicken, в своём официальном пресс-релизе опровергла слухи касательно ухода бренда с российского рынка.
Представители Yum! Brands подчеркнули, что во всех ресторанах KFC, которые не прекращали свою работу с момента открытия первого ресторана в РФ 1993 году, будут сохранены все рабочие места сотрудников.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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