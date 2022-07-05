Рестораны KFC остаются на российском рынке

Седокова выступает против спецоперации в Украине

Бывшая солистка "ВИА Гра" Анна Седокова разместила пост о том, что не поддерживает спецоперацию в Донбассе, сразу после её начала. После певице пришлось удалить пост, так как волна критики захлестнула её.

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