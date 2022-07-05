Рестораны KFC остаются на российском рынке

Бренд KFC принял решение не покидать российский рынок, несмотря на западные санкции против РФ.

Американская корпорация Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов Kentucky Fried Chicken, в своём официальном пресс-релизе опровергла слухи касательно ухода бренда с российского рынка.

Представители Yum! Brands подчеркнули, что во всех ресторанах KFC, которые не прекращали свою работу с момента открытия первого ресторана в РФ 1993 году, будут сохранены все рабочие места сотрудников.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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