Yle : Россия начала отводить войска от финской границы
Российская Федерация, возможно, начала отводить войска от границы с Финляндией.
Финское издание Yle сообщает о передвижениях войск Российской Федерации вдоль финско-российской границы.
По данным источника, руководство российской армии приняло решение отвести свои подразделения с приграничной территории.
Отмечается также, что передвижения войск начали фиксироваться после того, как было объявлено о скором вступлении Финляндии в альянс НАТО.
"Россия начала отводить военную технику от финской границы после заявлений о вступлении Финляндии в НАТО", - пишет источник.
Также напомним, что глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил о скором присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.
Опубликовано: Николай Скира
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