Yle : Россия начала отводить войска от финской границы

Российская Федерация, возможно, начала отводить войска от границы с Финляндией.

Финское издание Yle сообщает о передвижениях войск Российской Федерации вдоль финско-российской границы.

По данным источника, руководство российской армии приняло решение отвести свои подразделения с приграничной территории.

Отмечается также, что передвижения войск начали фиксироваться после того, как было объявлено о скором вступлении Финляндии в альянс НАТО.

"Россия начала отводить военную технику от финской границы после заявлений о вступлении Финляндии в НАТО", - пишет источник.

Также напомним, что глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил о скором присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.