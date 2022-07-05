Yle : Россия начала отводить войска от финской границы

Российская Федерация, возможно, начала отводить войска от границы с Финляндией.

Финское издание Yle сообщает о передвижениях войск Российской Федерации вдоль финско-российской границы.

По данным источника, руководство российской армии приняло решение отвести свои подразделения с приграничной территории.

Отмечается также, что передвижения войск начали фиксироваться после того, как было объявлено о скором вступлении Финляндии в альянс НАТО.

"Россия начала отводить военную технику от финской границы после заявлений о вступлении Финляндии в НАТО", - пишет источник.

Также напомним, что глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил о скором присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 