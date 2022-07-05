Разину грозит тюрьма после смерти Шатунова

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин обвиняет судью Светлану Луневу в смерти Юрия Шатунова, за что ему грозит реальный срок.

Продюсер легендарной группы "Ласковый май" обвиняет людей во внезапной кончине российского исполнителя Юрия Шатунова.

Разину придётся отвечать перед судом за то, что он позволил себе обвинить ставропольскую судью Светлану Луневу причастной к смерти кумира поколений. Продюсер объясняет свои обвинения в адрес государственной служащей её некомпетентностью и безалаберностью.

Та вынесла решение в пользу певца, чем спровоцировала сильнейший эмоциональный всплеск знаменитости, что и стало причиной резкого ухудшение самочувствия ныне покойного Шатунова.

Коллеги и фанаты внезапно умершего исполнителя не верят Разину. Продюсер Андрей Тимофеев говорит о том, что сегодня продюсер "Ласкового мая" опаесаетс осуждения со стороны общественности. Люди были осведомлены, как проходили судебные тяжбы между Шатуновым и Разиным. Большая часть знаменитостей и простых россиян решила, что продюсер виновен в том, что здоровье стало подводить солиста группы.

Чтобы снять подозрения с себя, шоумен не нашёл ничего лучшего, чем перевести стрелки. На данную роль он выбрал судью Светлану Луневу, которая вела дело знаменитостей. Разин зашёл слишком далеко. Известный адвокат Сергей Жорин, который часто защищает интересы селебритис, утверждает, что Разин может заработать себе срок, так как в его заявлении присутствует несколько составов уголовного преступления.

Это может быть и неуважение к суду (статья 297 УК РФ), и воспрепятствование к осуществлению правосудия (статья 294 УК РФ), и клевета в отношении судьи (статья 298.1 УК РФ). По моему мнению, подобные высказывания Разина могут быть направлены на то, чтобы изменить решение, вынесенное при жизни Шатунова, в вышестоящей инстанции, поскольку оно вероятно еще не вступило в законную силу и, возможно, подана апелляционная жалоба. Не исключено, что таким образом он пытается повлиять на исход дела. И если это будет установлено и доказано, то это как раз и образует уголовный состав.

А отправится ли Андрей Разин в тюрьму или нет, зависит от умысла продюсера, назвавшего служащую суда "убийцей" и псевдосудьей.