Астрофизик Мартин Рис: Огромная черная дыра может поглотить Землю
Британский астрофизик Мартин Рис обеспокоен риском конца света из-за возмножнго появления черной дыры.
Астрофизик из Великобритании Мартин Рис заявил, что над человечеством может возникнуть угроза апокалипсиса из-за появления черной дыры.
Нет, никакая черная дыра не приближается к нашей солнечной системе. Она может быть создана прямо на нашей планете - Земле. Все дело в происходящем в Швейцарии.
По словам Риса, физики со всего мира намерены провести новые, более мощные испытания в Большом андронном коллайдере.
Учений говорит, что в результате столь мощного испытания черная дыра может возникнуть и уничтожить Землю примерно за два года.
"Бозон Хиггса может стать крайне нестабильным… и появится пузырь "истинного вакуума", который будет раздуваться со скоростью света", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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Астрофизик Мартин Рис: Огромная черная дыра может поглотить Землю
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