Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики

Глава Калининградской области Антон Алиханов предложил возможный ответ Литве на её блокировку транзита в Калининград.

5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время пресс-релиза заявил, что не намерен спустить с рук литовскую блокировку транзита российских грузов в Калининград из-за санкций Запада

Алиханов предполагает, что введение запрета на ввоз и вывоз любой продукции из прибалтийских стран в Россию будет первым шагом на пути к полноценному ответу на агрессию Вильнюса.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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