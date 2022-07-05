Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики

Глава Калининградской области Антон Алиханов предложил возможный ответ Литве на её блокировку транзита в Калининград.

5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время пресс-релиза заявил, что не намерен спустить с рук литовскую блокировку транзита российских грузов в Калининград из-за санкций Запада

Алиханов предполагает, что введение запрета на ввоз и вывоз любой продукции из прибалтийских стран в Россию будет первым шагом на пути к полноценному ответу на агрессию Вильнюса.