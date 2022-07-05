Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики
Глава Калининградской области Антон Алиханов предложил возможный ответ Литве на её блокировку транзита в Калининград.
5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время пресс-релиза заявил, что не намерен спустить с рук литовскую блокировку транзита российских грузов в Калининград из-за санкций Запада
Алиханов предполагает, что введение запрета на ввоз и вывоз любой продукции из прибалтийских стран в Россию будет первым шагом на пути к полноценному ответу на агрессию Вильнюса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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