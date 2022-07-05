В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за засухи
В пяти центральных и северных регионах Италии объявлено чрезвычайное положение из-за засухи. Сильная жара наносит ущерб сельскому хозяйству и угрожает энергоснабжению.
Уровень воды в крупнейшей реке страны По достиг минимума за 70 лет. Ранее таяние снега в Альпах и отсутствие дождя на протяжении нескольких месяцев привели к высыханию реки.
Уровень воды настолько снизился, что всплыла немецкая военная машина времен Второй мировой войны.
Около 15% потребностей Италии в электроэнергии обеспечивается гидроэлектростанциями. В этом году их выработка снизилась на 50%.
Воды Адриатического моря попали в дельту реки По, что несет угрозу сельскому хозяйству и снабжению пресной водой.
Засушливые условия заставили фермеров сократить посевы риса. Нанесен ущерб производству подсолнечника и кукурузы.
Ожидается, что урожайность твердой пшеницы, которая используется для изготовления макаронных изделий, упадет ниже среднего уровня за 5 лет.
Общий ущерб для итальянского сельского хозяйства из-за засухи оценивается примерно в 3 млрд евро.
Опубликовано: Светлана Репина
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