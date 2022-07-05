В Италии объявлено чрезвычайное положение из-за засухи

В пяти центральных и северных регионах Италии объявлено чрезвычайное положение из-за засухи. Сильная жара наносит ущерб сельскому хозяйству и угрожает энергоснабжению.

Уровень воды в крупнейшей реке страны По достиг минимума за 70 лет. Ранее таяние снега в Альпах и отсутствие дождя на протяжении нескольких месяцев привели к высыханию реки.

Уровень воды настолько снизился, что всплыла немецкая военная машина времен Второй мировой войны.

Около 15% потребностей Италии в электроэнергии обеспечивается гидроэлектростанциями. В этом году их выработка снизилась на 50%.

Воды Адриатического моря попали в дельту реки По, что несет угрозу сельскому хозяйству и снабжению пресной водой.

Засушливые условия заставили фермеров сократить посевы риса. Нанесен ущерб производству подсолнечника и кукурузы.

Ожидается, что урожайность твердой пшеницы, которая используется для изготовления макаронных изделий, упадет ниже среднего уровня за 5 лет.

Общий ущерб для итальянского сельского хозяйства из-за засухи оценивается примерно в 3 млрд евро.