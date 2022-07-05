Экс-госсекретарь Помпео планирует стать новым президентом США

Госсекретарь Трампа Майк Помпео не исключает того, что будет баллотироваться на пост президента США.

Бывший государственный секретарь США во времена президентства Дональда Трампа Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах заявил, что готов принять участие в предвыборной гонке за пост президента Соединённых Штатов.

Помпео отметил, что его не остановит выдвижение Трампом своей кандидатуры от партии республиканцев, но точное решение касательно президентских выборов он примет лишь летом 2023 года.