Дочь Шатунова не поверила в смерть папы

Отношения между Юрием Шатуновым и её девятилетней дочерью Эстеллой были особыми. Оба не чаяли души в друг друге. Девочка долго не могла поверить в смерть отца.

Знаменитый исполнитель Юрий Шатунов умер в 48 лет от обширного инфаркта.

Девятилетняя дочь звезды сцены Эстелла отказывалась верить в то, что её отца уже нет среди живых. Ведь девочка его обожала, и это было взаимно.

Близкие звёздному семейству люди замечали трепетные отношения между дочкой и папой, искренне радуясь за них. Никто не представлял, что малышка так рано потеряет отца.

Директор певца Аркадий Кудряшов рассказал:

Жена Юры держится, она молодец. Сын тоже старается держаться. А вот дочка Юры, конечно, сильно плакала: "Папа, вставай!"

Девочка осознала, что отец умер только тогда, когда увидела любимого родителя лежащим в гробу.

Кудряшов выразил сожаление по поводу того, что наследники, которых обожал Юрий Шатунов, больше не смогут наслаждаться обществом любимого отца никогда.

Директор исполнителя считает, что продюсер Андрей Разин довел вокалиста "Ласкового мая" до кончины, измотав ныне покойного бесконечными судами.

Разин оставил их сиротами… Я считаю, что именно суды с Разиным довели Юру, разорвали его сердце.

Ранее сам Разин решил перевести стрелки и обвинить в причастности к смерти исполнителя судью Светлану Луневу, что разбирала громкое дело по поводу передачи прав на композиции музыканта.