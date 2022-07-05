Власти Украины признали продажу западного оружия на чёрном рынке
Служба финансовых расследований Украины признала факт продажи поставляемого от Запада оружия.
Глава бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник сообщил о том, что в ходе расследования были зафиксированы случаи продажи оружия поставляемого на нужды ВСУ странами Запада.
Помимо этого Мельник отметил, что коррупционеры помимо оружия выставляют для продажи на чёрный рынок также гуманитарную помощь отправленную солдатам и мирным жителям Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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