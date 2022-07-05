Россия хочет получить дополнительный налог от «Газпрома» в 22 млрд долларов из-за роста цен на нефть

В России может быть утвержден единовременный налог на непредвиденные расходы с «Газпрома» в связи с существенным ростом цен на газ.

Нижняя палата российского парламента одобрила налог на добычу полезных ископаемых, теперь требуется одобрение верхней палаты.

Благодаря налогу, государство получит около 22 млрд долларов в виде дополнительных налоговых поступлений с сентября по ноябрь.

Закон принимается на фоне резкого роста цен на газ в течение пяти месяцев после российского вторжения на Украину.

Европа пытается снизить зависимость от России и обеспечить альтернативные поставки. Одновременно вводятся многочисленные санкции.

Тем не менее, повышение цен позволило «Газпрому» получать исключительную прибыль. Сейчас Россия зарабатывает даже больше, чем до февраля 2022 года.

Крупнейшим акционером «Газпрома» является Кремль, поэтому при введении дополнительного налога средства от него будут поступать российскому правительству.

Тем временем Россия пытается ослабить свой рубль, чтобы сделать экспорт более выгодным.