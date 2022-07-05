Кадыров предложил Зеленскому бежать из Украины

Кадыров посоветовал Зеленскому не возвращать Лисичанск, а бежать вместе с ВСУ из Украины.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале ответил в шутливой форме на заявление Зеленского о надеждах вернуть себе с помощью боевиков ВСУ город Лисичанск в ЛНР.

Кадыров удивился самоуверенности Зеленского и посоветовал ему бежать вместе со своими националистами с территории Украины, ведь бежать, по словам чеченского лидера, у ВСУ получается гораздо лучше, чем воевать.