Ученые рассказали как они определяют цвета которые видят животные

Как могут видеть животные? Ученые Калифорнийского университета рассказали интересные результаты лабораторных испытаний.

Животные наши лучшие друзья. И чем лучше мы будем их знать, тем легче будет нам с ними коммуницировать. Лабораторные изучения не стоят на месте, и вот ученые Калифорнийского университета поделились информацией как они определяют цвет зрения того или иного типа животного.

Как изучают реакцию животных на цвета?

Когда начинались лабораторные опыты, ученые опирались на ассоциации и поведенческие реакции животных. Сначала лаборанты пристраивали питомца к взаимодействию цвета и пищи. Это нужно в качестве своеобразного триггера, который будет влиять на настроение зверя.

Также рядом показывался оттенок, чтобы зверю было проще найти разницу. И таким образом меняется цветовой спектр, чтобы определить, какой цвет определяется глазами, какой нет.

Результаты фиксируются и делаются выводы о восприятии цвета конкретным видом животных. Но всегда есть погрешность, к примеру, следует отсеивать тот вариант, когда животное реагирует на смену цвета не из-за восприятия этого оттенка, а ввиду изменения его яркости.

Данное исследование привело к интересным результатам. Оказывается есть много млекопитающих, которые вообще не различают цвета. К примеру, обезьяны выраженные дальтоники и все видят преимущественно в серых цветах. Собаки не всегда реагируют на изображение в телевизоре, только на лай или шуршащие звуки. А вот что касается их зрения то мир для них находится в желто-голубом спектре.