В GasBuddy назвали условие снижения цен на топливо в США

Несмотря на снижение промежуточных фьючерсов на сырую нефть ниже 100 долларов за баррель, аналитики не советуют ожидать существенного удешевления топлива на автозаправках в США.

Глава Vectis Energy Partners Тамар Эсснер отмечает, что единственным условием для снижения цен может стать падение спроса.

Цены на бензин в США падают третью неделю подряд. Тем не менее, они все еще остаются достаточно высокими.

По данным GasBuddy, средняя стоимость бензина сейчас составляет 4,77 доллара за галлон. Исторический максимум был достигнут 16 июня, тогда бензин стоил 5,03 доллара за галлон.

Руководитель отдела анализа GasBuddy Патрик Де Хаан говорит, что на этой неделе возможно дальнейшее снижение цен. Но не исключен и их рост в связи с высоким спросом в праздничные дни.

По данным компании, сейчас жители США тратят на бензин почти на 100 млн долларов в день меньше, чем несколько недель назад. Но в сравнении с предыдущими периодами цены очень высокие.

Средняя цена на неэтилированный бензин по стране выросла на 1,66 доллара за галлон по сравнению с прошлым годом. Цена дизельного топлива составляет в среднем 5,7 доллара.

Тамар Эсснер отмечает, что цены должны подняться еще выше, чтобы спрос на бензин снизился.

Она не назвала конкретный показатель, уточнив, что США переживают беспрецедентные времена в плане одновременного роста спроса после пандемии и высоких располагаемых доходов.