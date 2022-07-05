Reuters: Джонсон лишился двух министров из-за скандалов
Борис Джонсон лишился двух министров, которые устали от постоянных скандалов британского премьера.
Новостное агентство Reuters сообщает, что во вторник, 5 июля 2022 года, министры финансов и здравоохранения подали в отставку в связи с попыткой Бориса Джонсона извиниться за скандальную вечеринку, которая до сих пор портит репутацию британского премьера и его администрации.
Подавшие в отставку Риши Сунак, отвечающий за финансы, и Саджид Джавид, отвечающий за здравоохранение, считает Reuters, нанесли последний удар по посту премьер-министра Джонсона.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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