Сотрудникам консульства Канады не разрешили присутствовать в суде над китайско-канадским миллиардером
Власти Китая не дали разрешения сотрудникам канадского консульства присутствовать в суде над китайско-канадским миллиардером Сяо Цзяньхуа.
Миллиардера, пропавшего без вести в Гонконге 5 лет назад, судили 4 июля в Китае. Представители консульства Канады настаивали на своем присутствии, однако им было отказано.
Советник посольства по общественной дипломатии Надя Сципио дель Кампо сообщает, что Канада сделала несколько запросов на участие в судебных заседаниях.
При этом в посольстве отказались давать комментарии по поводу места проведения судебного разбирательства.
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге для СМИ сообщил, что ему ничего неизвестно об этой ситуации.
Сяо Цзяньхуа родился в Китае и был связан с элитой Коммунистической партии. В 2017 году в отношении него было проведено расследование в связи с подавлением государством конгломератов.
Подробности расследования не раскрываются. Известно, что Сяо увезли из гонконгского отеля в инвалидной коляске с покрытой головой.
Цзяньхуа занимал 32 место в списке самых богатых людей Hurun China в 2016 году. Его состояние оценивалось в 5,97 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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