В Шанхае проверят на COVID-19 миллионы жителей из-за вспышки заражений в караоке-баре

В Шанхае будут проведены очередные два раунда тестирования на коронавирус. В течение трех дней тесты придется дважды сдать большей части населения города.

Городское правительство сообщает, что причиной тестирования жителей 16 районов Шанхая стала вспышка заражений в караоке-баре. Людям предстоит сдавать тесты дважды.

Жители остальных районов также будут проходить тестирование. Отмечается, что в баре бывали посетители из разных частей города.

Городские власти заявляют, что сейчас нельзя пропустить ни одну семью, ни одного человека. Чтобы выйти из дома людям придется предъявлять тест, сделанный в течение последних двух дней.

Закрытие городов и повторное массовое тестирование являются частью политики Китая «нулевой COVID». Эти меры дают результаты, но вызывают возмущение населения и негативно сказываются на экономике.

4 июля в Шанхае зафиксировано 8 новых случаев заражения, причем семь из них в районах, находящихся на карантине. 

Шанхайские власти требуют от каждого района организовать массовое тестирование жителей каждые выходные до конца июля. 

Для посещения торговых центров и других мест, пользования общественным транспортом, нужно делать тесты каждые 3 дня.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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