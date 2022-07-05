В Шанхае проверят на COVID-19 миллионы жителей из-за вспышки заражений в караоке-баре
В Шанхае будут проведены очередные два раунда тестирования на коронавирус. В течение трех дней тесты придется дважды сдать большей части населения города.
Городское правительство сообщает, что причиной тестирования жителей 16 районов Шанхая стала вспышка заражений в караоке-баре. Людям предстоит сдавать тесты дважды.
Жители остальных районов также будут проходить тестирование. Отмечается, что в баре бывали посетители из разных частей города.
Городские власти заявляют, что сейчас нельзя пропустить ни одну семью, ни одного человека. Чтобы выйти из дома людям придется предъявлять тест, сделанный в течение последних двух дней.
Закрытие городов и повторное массовое тестирование являются частью политики Китая «нулевой COVID». Эти меры дают результаты, но вызывают возмущение населения и негативно сказываются на экономике.
4 июля в Шанхае зафиксировано 8 новых случаев заражения, причем семь из них в районах, находящихся на карантине.
Шанхайские власти требуют от каждого района организовать массовое тестирование жителей каждые выходные до конца июля.
Для посещения торговых центров и других мест, пользования общественным транспортом, нужно делать тесты каждые 3 дня.
Опубликовано: Светлана Репина
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