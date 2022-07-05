The Spectator: Промышленность Германии остановлена из-за антироссийских санкций

Промышленность Германии оказалась в ступоре из-за введения антироссийских санкций.

Издание отмечает, что экспорт неожиданно упал, а импорт вырос из-за резкого роста стоимости энергии. Это не значит, что страна "вот-вот разорится или обратится в МВФ для оплаты счетов. Но вот загвоздка. Экономика Германии практически всегда основана на экспорте

За падением экспорта следует сокращение тех хорошо оплачиваемых рабочих мест в обрабатывающей промышленности, которые составляют основу немецкой экономики, отмечает Spectator. Наконец, это также будет означать огромный дефицит еврозоны.

Из всех стран зоны Германия была единственной страной с крупным избытком. Результат? Валюта будет слабеть и слабеть. Действительно, в выходные евро достиг паритета со швейцарским франком и уже близок к паритету с долларом".

"По правде говоря, немецкая промышленная экспортная машина питалась дешевой энергией из России, и это топливо может скоро иссякнуть", — подводит итог издание.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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