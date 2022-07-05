The Spectator: Промышленность Германии остановлена из-за антироссийских санкций
Промышленность Германии оказалась в ступоре из-за введения антироссийских санкций.
Издание отмечает, что экспорт неожиданно упал, а импорт вырос из-за резкого роста стоимости энергии. Это не значит, что страна "вот-вот разорится или обратится в МВФ для оплаты счетов. Но вот загвоздка. Экономика Германии практически всегда основана на экспорте
За падением экспорта следует сокращение тех хорошо оплачиваемых рабочих мест в обрабатывающей промышленности, которые составляют основу немецкой экономики, отмечает Spectator. Наконец, это также будет означать огромный дефицит еврозоны.
Из всех стран зоны Германия была единственной страной с крупным избытком. Результат? Валюта будет слабеть и слабеть. Действительно, в выходные евро достиг паритета со швейцарским франком и уже близок к паритету с долларом".
"По правде говоря, немецкая промышленная экспортная машина питалась дешевой энергией из России, и это топливо может скоро иссякнуть", — подводит итог издание.
Опубликовано: Николай Скира
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