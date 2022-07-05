Женщинам в Украине запретили покидать своё место жительства без разрешения военкомата
Нардеп Украины Роксолана Пидласа заявила, что женщинам запретят покидать место прописки без разрешения военкомата, вслед за мужчинами.
Народный депутат Украины Роксолана Пидласа в пресс-релизе сообщила о том, что гражданки Украины не смогут покидать границы области в которой они зарегистрированы без разрешения военкомата.
Примечательно, что украинские власти никак не прокомментировали, что может послужить уважительной причиной для выезда за границу области в которой проживает военнообязаная женщина.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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