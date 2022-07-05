Диетологи объяснили, как ускорить метаболизм, чтобы быстрее сжигать жир

Метаболизм можно представить, как сжигание калорий для активизации всех функций организма. Если ускорить его, то у калорий будет меньше шансов откладываться на теле в виде жира.

Основатель сайта Vojo Health, британский диетолог Элли Басби советует думать о своих жировых клетках, как о спящих. Они неактивны, поэтому им требуется мало энергии для поддержания.

Физические упражнения заменяют эти клетки мышечными, куда более активными в плане метаболизма. На них организм будет тратить больше энергии.

Чем больше у человека мышц, тем больше калорий будет сжигать тело в состоянии покоя. Лучший способ ускорить метаболизм – упражнения с отягощениями. 10 недель силовых тренировок ускоряют обмен веществ на 7%.

Тренировки должны быть постоянными, не реже 2-3 раз в неделю. Можно делать такие упражнения, как жим лежа, становая тяга, приседания, подтягивания.

Диетологи рекомендуют пить несладкие напитки, воздерживаться от перекусов, давая своей поджелудочной железе передышку. За это время организм будет расходовать энергию, накопленную в виде жира.

Вместо голодания стоит сделать выбор в пользу здоровой пищи. Это даст больше энергии для тренировок, поможет нарастить мышечную массу и активнее сжигать калории.

Но интервальное голодание может ускорить метаболизм. Для этого нужно придерживаться определенных промежутков между приемами пищи.