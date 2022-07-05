Несколько британских министров за один день ушли со своих постов

Несколько глав министерств Великобритании буквально за один день ушли со своих должностей.

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, кажется, начинаются серьезнейшие проблемы с правительством.

Так, всего за один день 5 июля, заявления об отставке по собственному желанию подали главы министерств здравоохранения и финансов, сообщает "Интерфакс".

"Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид подали в отставку", - пишет источник.

Также стало известно об отставке заместителя главы консервативной партии Великобритании Бим Афолами.

Таким образом, сразу три высокопоставленных члена правительства Бориса Джонсона ушли со своих постов буквально за сутки.

Опубликовано: Николай Скира

 

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