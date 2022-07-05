Несколько британских министров за один день ушли со своих постов

Несколько глав министерств Великобритании буквально за один день ушли со своих должностей.

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, кажется, начинаются серьезнейшие проблемы с правительством.

Так, всего за один день 5 июля, заявления об отставке по собственному желанию подали главы министерств здравоохранения и финансов, сообщает "Интерфакс".

"Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид подали в отставку", - пишет источник.

Также стало известно об отставке заместителя главы консервативной партии Великобритании Бим Афолами.

Таким образом, сразу три высокопоставленных члена правительства Бориса Джонсона ушли со своих постов буквально за сутки.