В Шри-Ланке осталось топлива на один день, ее делегация отправится за дешевой нефтью в Россию
Шри-Ланка планирует отправить в Москву делегацию, которой предстоит договориться о поставках дешевой российской нефти. На данный момент в южноазиатской стране остро не хватает топлива.
В Шри-Ланке с населением 22 млн человек заканчиваются валютные резервы, а топлива осталось меньше, чем на день. В этом году ее валюта потеряла больше половины своей стоимости по отношению к доллару США.
У Шри-Ланки возникли сложности с импортом критически важных товаров. Не хватает не только топлива, но и медикаментов, продуктов питания.
Министр энергетики страны Канчана Виджесекера сообщил, что продажа топлива основным предприятия ограничивается на 2 недели.
Администрация премьер-министра Ранила Викремесингхе надеется, что делегации Шри-Ланки удастся договориться о покупке дешевой российской нефти.
Закупки нефти в России не являются нарушением санкций Евросоюза и США, поскольку торговые ограничения не запрещают покупать такую продукцию за пределами юрисдикции Соединенных Штатов и Европы.
Сейчас российскую нефть можно купить с рекордными скидками. В мае Шри-Ланка уже получала энергоносители из России.
В апреле страна заявила о прекращении выплаты внешнего долга, поскольку ей необходимы валютные резервы для покупки товаров первой необходимости.
Опубликовано: Светлана Репина
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