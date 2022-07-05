В Шри-Ланке осталось топлива на один день, ее делегация отправится за дешевой нефтью в Россию

Шри-Ланка планирует отправить в Москву делегацию, которой предстоит договориться о поставках дешевой российской нефти. На данный момент в южноазиатской стране остро не хватает топлива.

В Шри-Ланке с населением 22 млн человек заканчиваются валютные резервы, а топлива осталось меньше, чем на день. В этом году ее валюта потеряла больше половины своей стоимости по отношению к доллару США.

У Шри-Ланки возникли сложности с импортом критически важных товаров. Не хватает не только топлива, но и медикаментов, продуктов питания.

Министр энергетики страны Канчана Виджесекера сообщил, что продажа топлива основным предприятия ограничивается на 2 недели.

Администрация премьер-министра Ранила Викремесингхе надеется, что делегации Шри-Ланки удастся договориться о покупке дешевой российской нефти.

Закупки нефти в России не являются нарушением санкций Евросоюза и США, поскольку торговые ограничения не запрещают покупать такую продукцию за пределами юрисдикции Соединенных Штатов и Европы.

Сейчас российскую нефть можно купить с рекордными скидками. В мае Шри-Ланка уже получала энергоносители из России.

В апреле страна заявила о прекращении выплаты внешнего долга, поскольку ей необходимы валютные резервы для покупки товаров первой необходимости.