В Шри-Ланке осталось топлива на один день, ее делегация отправится за дешевой нефтью в Россию

Шри-Ланка планирует отправить в Москву делегацию, которой предстоит договориться о поставках дешевой российской нефти. На данный момент в южноазиатской стране остро не хватает топлива.

В Шри-Ланке с  населением 22 млн человек заканчиваются валютные резервы, а топлива осталось меньше, чем на день. В этом году ее валюта потеряла больше половины своей стоимости по отношению к доллару США.

У Шри-Ланки возникли сложности с импортом критически важных товаров. Не хватает не только топлива, но и медикаментов, продуктов питания.

Министр энергетики страны Канчана Виджесекера сообщил, что продажа топлива основным предприятия ограничивается на 2 недели. 

Администрация премьер-министра Ранила Викремесингхе надеется, что делегации Шри-Ланки удастся договориться о покупке дешевой российской нефти.

Закупки нефти в России не являются нарушением санкций Евросоюза и США, поскольку торговые ограничения не запрещают покупать такую продукцию за пределами юрисдикции Соединенных Штатов и Европы. 

Сейчас российскую нефть можно купить с рекордными скидками. В мае Шри-Ланка уже получала энергоносители  из России.

В апреле страна заявила о прекращении выплаты внешнего долга, поскольку ей необходимы валютные резервы для покупки товаров первой необходимости.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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