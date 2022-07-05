Умерла российская балерина Алла Богуславская
После продолжительной болезни ушла из жизни балерина ГАБТ Алла Богуславская на 90-ом году жизни.
5 июля пресс-служба Государственного академического Большого театра России сообщила о смерти балерины Аллы Богуславской, которая последние годы сражалась с тяжёлой болезнью.
Богуславская посвятила свою жизнь хореографии и преподаванию, за это ей было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации за огромный вклад в русский балет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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