Умерла российская балерина Алла Богуславская

Гаджет под подушкой: чем это грозит здоровью

Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Без него сложно представить среднестатистического человека. Но как мы понимаем, он несет определенную опасность. Но какую именно и почему часто не рекомендуют его хранить под подушкой?

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