Гаджет под подушкой: чем это грозит здоровью

Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Без него сложно представить среднестатистического человека. Но как мы понимаем, он несет определенную опасность. Но какую именно и почему часто не рекомендуют его хранить под подушкой?

Засиживаясь допоздна с экраном в руках человек не задумывается, как это пагубно отражается на его здоровье. Телефономанов можно смело успокоить - страшных диагнозов от этого никто еще не ставил.

Почему же все-таки стоит запрет на смартфон под подушкой

Первый самый простой запрет - сохранение телефона в целостности. Постоянно ворочаясь можно случайно уронить гаджет. Также излишнее свечение в темноте может пагубно сказаться на выработке гормонов во сне.

Незаметно, это сильно может сказаться на качестве сна, и соответственно на работоспособности.

В чем опасность зарядки телефона возле постели

Вот тут стоит быть действительно аккуратнее - иначе можно спровоцировать пожар или других трагические события. Если в ночное время случайно повредить шнур, то есть вероятность поражения током.

Не стоит забывать и про гигиену сна, который является одним из важнейших аспектов самочувствия. Чтобы не возбуждать нервную систему нужно работать с телефоном желательно за час до того, как ляжете спать. Что можно сделать для качественного сна: