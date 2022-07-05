Гаджет под подушкой: чем это грозит здоровью
Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Без него сложно представить среднестатистического человека. Но как мы понимаем, он несет определенную опасность. Но какую именно и почему часто не рекомендуют его хранить под подушкой?
Засиживаясь допоздна с экраном в руках человек не задумывается, как это пагубно отражается на его здоровье. Телефономанов можно смело успокоить - страшных диагнозов от этого никто еще не ставил.
Почему же все-таки стоит запрет на смартфон под подушкой
Первый самый простой запрет - сохранение телефона в целостности. Постоянно ворочаясь можно случайно уронить гаджет. Также излишнее свечение в темноте может пагубно сказаться на выработке гормонов во сне.
Незаметно, это сильно может сказаться на качестве сна, и соответственно на работоспособности.
В чем опасность зарядки телефона возле постели
Вот тут стоит быть действительно аккуратнее - иначе можно спровоцировать пожар или других трагические события. Если в ночное время случайно повредить шнур, то есть вероятность поражения током.
Не стоит забывать и про гигиену сна, который является одним из важнейших аспектов самочувствия. Чтобы не возбуждать нервную систему нужно работать с телефоном желательно за час до того, как ляжете спать. Что можно сделать для качественного сна:
- Запрограммируйте режим не беспокоить.
- Рационально использовать технику до сна.
- Зарядить телефон до похода ко сну.
- Не читать лежа информацию в телефоне.
Опубликовано: Силивончик Алина
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