Президент Швейцарии Кассис не поддержал передачу Украине арестованных активов РФ

В JPMorgan считают, что цены на нефть могут вырасти на 240% из-за сокращения добычи в России

JPMorgan предупреждает, что в случае сокращения нефтедобычи в России в ответ на санкции Запада цен на энергоноситель могут увеличиться на 240% до 380 долларов за баррель.

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