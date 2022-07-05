Президент Швейцарии Кассис не поддержал передачу Украине арестованных активов РФ

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против желания Запада передавать Украине арестованные активы РФ.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе международной конференции в Лугано, целью которой является решения вопроса восстановления Украины, высказал своё несогласие с мнением стран Запада.

Кассис заявил, что идея конфисковывать российские активы с последующей передачей их Украине является нарушением права собственности, а следовательно такое решение является недопустимым.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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