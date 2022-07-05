Мельник: на Украине происходит распродажа поставляемого Западом оружия

Глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник сообщил, что поставляемое Киеву западное оружие распродаётся.

Директор украинского Бюро экономической безопасности Вадим Мельник дал интервью телеканалу "Украина 24", где признал, что ведомство выявило многочисленные случаи продажи гуманитарной помощи, поставляемой Киеву западными странами.

Также Мельник подтвердил, что Бюро экономбезопасности расследует инциденты распродажи западного оружия, которое поставлялось на Украину для нужд солдат ВСУ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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