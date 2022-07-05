Джоанэ: НАТО не рассматривает размещение военных баз в Швеции и Финляндии

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ исключил расположение баз альянса в скандинавских странах.

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что на текущий момент администрация НАТО не планирует размещать военные базы Североатлантического альянса в Швеции и Финляндии, однако в отдалённом будущем подобные перспективы являются потенциально возможными.

Примечательно, что ранее главы правительств Финляндии и Швеции пообещали Владимиру Путину, что на территории их государств не появится военная инфраструктура НАТО.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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