Джоанэ: НАТО не рассматривает размещение военных баз в Швеции и Финляндии
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ исключил расположение баз альянса в скандинавских странах.
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что на текущий момент администрация НАТО не планирует размещать военные базы Североатлантического альянса в Швеции и Финляндии, однако в отдалённом будущем подобные перспективы являются потенциально возможными.
Примечательно, что ранее главы правительств Финляндии и Швеции пообещали Владимиру Путину, что на территории их государств не появится военная инфраструктура НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия России уничтожила пункт иностранных наёмников в Николаевской области
Мельник: на Украине происходит распродажа поставляемого Западом оружия
Европа признала неудачи в энергетической войне с Россией
Президент Швейцарии Кассис не поддержал передачу Украине арестованных активов РФ
Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута