Граф Разумовский выиграл княгиню Голицыну у ее мужа в карты, чтобы сделать возлюбленную счастливой

Это был неслыханный по дерзости поступок. Двери высшего общества для влюбленных захлопнулись, но они были счастливы до конца своих дней.

Эта нашумевшая история случилась в Москве в 1801 году. Князь Александр Голицын проиграл свою законную супругу в карты графу Льву Разумовскому.

Этим дело не закончилась. Княгиня Мария Голицына поселилась в доме Разумовского и стала жить с ним как жена, что вызвало грандиозный скандал.

Хотя светское общество порицало всех участников этой истории, Разумовский мечтал сделать любимую женщину счастливой. Он добился от Священного Синода позволения на развод Марии с мужем, и уже в следующем 1802 году обвенчался с ней.

Несмотря на это, практически все двери московского высшего общества закрылись для влюбленных. Единственными людьми, кто с радостью принимал пару, были родственники и близкие друзья Льва Кирилловича.

Это были не последние люди России: фрейлина Екатерины II - Наталья Кирилловна Загряжская, родная сестра Льва Кирилловича; генерал-губернатор Москвы - граф Иван Васильевич Гудович; министр внутренних дел - граф Виктор Павлович Кочубей.

Мария была счастлива и любима мужем. Она не могла иметь детей, и тогда пара усыновила двух девочек и мальчика.

Гонение на семью Разумовских в обществе в 1809 году раз и навсегда прекратил российский император Александр I. Это произошло на балу, который давал граф Кочубей, куда была приглашена и чета Разумовских.

Император прилюдно пригласил Марию Разумовскую на танец, громко назвав ее графиней. С тех пор двери домов высшего общества снова открылись для семейной пары.

Счастливый брак Разумовских продлился 16 лет. Лев Кириллович скончался в возрасте 61 года в 1818 году. Марии Григорьевне в этот момент было 46 лет.

Замуж она больше не выходила, храня верность любимому человеку. Она переехала из Москвы в Петербург, где ее дом всегда был открыт для многочисленных гостей.

Графиня Разумовская пережила мужа на 45 лет и умерла в 1865 году в возрасте 93 лет.

Ее первый муж князь Александр Голицын ушел из жизни молодым, в 48 лет. Он проиграл все свое состояние, полностью разорился и выживал на пособие от своего дальнего родственника - князя Сергея Голицына.