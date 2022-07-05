Специалисты объяснили, что такое диета 5:2 и кому она поможет

Интервальное голодание – один из самых популярных способов похудения. У него несколько вариантов, поэтому каждый может подобрать для себя подходящую схему.

Суть метода – в чередовании еды и голодания. Один из методов – это 5:2. Пять дней в неделю можно есть все, что захочется, два дня – с ограничениями.

В последние два дня можно съедать четверть того, что человек есть обычно. Женщинам необходимо 1600-2400 калорий в день, при физической активности – несколько больше.

Таким образом, в разгрузочные дни допускается потребление 400-600 калорий. В результате потребление калорий сокращается.

В пять дней, когда можно есть все, лучше сделать акцент на овощи, небольшие порции мяса и рыбы, яйца и супы.

Дефицит в 3500 калорий обеспечивает здоровую потерю веса. Примерно такой результат получается, если придерживаться схемы 5:2.

Интервальное голодание не только помогает похудеть, но и ускоряет обмен веществ. При этом ощущения более позитивные, чем на обычной диете.

Такой схемы несложно придерживаться в течение длительного времени, поэтому и результаты сохраняются надолго. Главное правило – не пытаться компенсировать за 5 дней то, то не удалось съесть за 2 разгрузочных дня.