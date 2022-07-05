В Йельском университете определили, когда COVID-19 перейдет в эндемический статус

Согласно результатам нового исследования, проведенного учеными Йельского университета, в конечном итоге COVID-19 перейдет в эндемический статус. Это может случиться примерно через 2 года.

Исследователи изучали крыс, которые восприимчивы к коронавирусам, как и люди. Они собрали данные о повторных заражениях COVID-19 и смоделировали его потенциальную траекторию.

Ученые отмечают, что многие животные живут с эндемичными коронавирусами. Их особенность заключается в способности вызывать нестерилизующий иммунитет.

Это означает, что изначально существует хороший иммунитет, который со временем ослабевает. Если животное или человек были вакцинированы либо заражены, со временем они снова становятся восприимчивыми.

Ученые смоделировали ситуацию, в которой существует риск столкнуться с естественным воздействием коронавируса, но часть крыс вакцинирована. Были воспроизведены заражения при различных типах контактов.

Заразившихся и выздоровевших животных повторно подвергли воздействию вируса. Это позволило выяснить, что при естественном заражении в одних случаях вырабатывается более сильный иммунитет, чем в других.

При вакцинации и естественном воздействии вируса накапливается широкий иммунитет, который в итоге приводит к эндемической стабильности.

Исходя из полученных данных, после перехода COVID-19 в эндемический статус восприимчивыми к вирусу в любой момент времени будут чуть более 15% людей.